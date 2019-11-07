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Afyonkarahisar'da tren hafriyat kamyonuna çarptı: 1 yaralı

Afyonkarahisar'daki bir hemzemin geçitte trenin kum yüklü hafriyat kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

07.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:23 Afyonkarahisar'da tren hafriyat kamyonuna çarptı: 1 yaralı
Afyonkarahisar'daki bir hemzemin geçitte trenin kum yüklü hafriyat kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 25. kilometresi Damlalı mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. 03 DY 803 plakalı Kemal Ç. yönetimindeki kum yüklü hafriyat kamyonu, hemzemin üzerinden geçiş yaparken tren çarpması sonucu devrildi. Kazada hafif yaralanan kamyon şoförü Kemal Ç., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırdı.

Jandarmanın olayla ilgili çalışması sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Antalya, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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