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Afyonkarahisar'da Türkiye Motokros Şampiyonası başladı

- Afyonkarahisar'da Türkiye Motokros Şampiyonası başladı 4. Ayak yarışları başladıAFYONKARAHİSAR - Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Avrupa Organizatörü tarafından 2019 takviminde yer alan Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4.

09.11.2019 18:10 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:13
- Afyonkarahisar'da Motokros Şampiyonası başladı 4. Ayak yarışları başladı
AFYONKARAHİSAR - Türkiye Federasyonu ve Organizatörü tarafından 2019 takviminde yer alan Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. Ayağı "en iyi pist" ödülüne layık görülen Afyon Motor Sporları Merkezi'nde başladı.
Afyonkarahisar Belediyesi'nin destekleriyle yapılan sezonun 4. Ayak yarışına İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Adana, Sakarya ve Bursa, Eskişehir başta olmak üzere birçok ilden sporcu katıldı. Türkiye Motokros Şampiyonası, MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc ve Veteran sınıflarında koşulacak. Teknik kontrollerini tamamlayan sporcular, serbest antrenmanlar ile sıralama turlarıyla final etabına başladı.
Türkiye Motosiklet Federasyonu Teknik Asbaşkanı Ogün Baysan, yaptığı açıklamada, 5 kategoride antrenman ve sıralama turlarının başladığını söyledi. Baysan şöyle devam etti:
"4. ayağını yapıyoruz. Final yarışını Afyon'da 55 yarışçıyla start aldı. Bu senenin şampiyonları belli olacak. Afyon Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Sancaktepe Motosiklet Kulübünün işbirliğiyle bu yarışı düzenliyoruz. Parkurumuz dünya standartlarında ve her zaman hazır tutuyoruz. Dünya şampiyonasına hazırlanır gibi hazırlandı parkur, gayet güzel. Sporcularımız da çok memnun. Çok kaliteli ve keyifli bir yarış olacak. İnşallah Afyon halkını da yarışta görmek isteriz. Yarın Ulu Önder Atatürk'ü kaybettiğimiz hüzünlü bir günümüz. Gençlere emanet ettiği bu ülkeyi. Yarın onu onurlandıracak şekilde bir yarış ve anma töreniyle devam edecek."
Şampiyonlar Şampiyonu Motorkros Sporcusu Şakir Şenkalaycı ise, Türkiye'de pırlanta gibi yarışçılar yetiştirmeye devam edeceklerini söyledi. Şenkalaycı; "Şampiyonlar şampiyonu unvanını almış Türkiye'deki nadir insanlardan bir tanesiyim. Aktif yarışıyorum. 20 yıldır da şampiyonluk elimizde duruyor. Bu şampiyonluğu bir yere kadar taşıyacağız. Arkamızdan geç yetenekler gelsin diye uğraşıyoruz ve ülkemizde pırlanta gibi yarışçılar yetiştirmeye devam ediyoruz. Türkiye Motosiklet Federasyonu adı altında akademi kurduk. Burada abiler olarak Vekilimiz Kenan Sofuoğlu pist tarafında Toprak ve Öncü kardeşlerle beraber ilerliyor. Bende Motokros yarışlarında bütün çocuklara abilik yapıp elimden gelen tüm desteği onlara gösteriyorum. Çok kısa zaman içerisinde Avrupa'da ve dünyada birçok sporcu ön plana çıkartabilirim" dedi.
Final mücadelesi, yarın "10 Kasım Atatürk'ü Anma Yarışı" kapsamında sona erecek.
Afyonkarahisar'da Türkiye Motokros Şampiyonası başladı

Motosiklet, Türkiye, Avrupa, Afyon, Spor

Kaynak: İHA


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