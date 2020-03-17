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Afyonkarahisar'da umreden gelen 750 kişi evlerinde gözlem altında

AFYONKARAHİSAR İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, 15 Mart Pazar gününden önce umreden dönen 750 vatandaşın evlerinde, pazar gününden itibaren gelenlerin ise çeşitli illerde gözlem altında tutulduğunu açıkladı.

17.03.2020 19:06 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:06
Afyonkarahisar'da umreden gelen 750 kişi evlerinde gözlem altında

AFYONKARAHİSAR İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, 15 Mart Pazar gününden önce umreden dönen 750 vatandaşın evlerinde, pazar gününden itibaren gelenlerin ise çeşitli illerde gözlem altında tutulduğunu açıkladı.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, umreden 15 Mart Pazar günü ve öncesinde Afyonkarahisar'a dönen 750 vatandaşın evlerinde gözlem altında tutulduğunu söyledi. Bu tarihten sonra umre veya diğer Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye gelecek olanların ise uçaktan indikleri illerdeki yurtlara yerleştirileceklerini kaydeden Korkmaz, "Avrupa'dan 3 bin 500 kişi gelecek. Onlar geldiği gibi indiği havaalanının bulunduğu illerde yurtlara yerleştirilecek. Emirdağlı gurbetçiler için Eskişehir ya da İstanbul gibi havaalanlarına inerlerse o ilde gözlem altına alınacaklar, Emirdağ'a gelemeyecekler. Umreden gelenler dışında evinde, yurtlarda ya da hastanede gözlem altında tutulan başka kimse yok. Şu an 750 kişi gözlem altında ama bu sayı yavaş yavaş düşüyor, 14 günü tamamlayan gözlem altından çıkıyor. Sosyal medya hesaplarından veya farklı söylemlerle Afyonkarahisar'da koronavirüs bulaşan hasta olduğu yönünde de söylemler ve dedikodular duyuyoruz, ancak bugüne kadar testleri pozitif çıkan bir hastamız mevcut değil" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Serhat Korkmaz, Afyon, Güncel

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