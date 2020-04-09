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Afyonkarahisar'da üniversite öğrencilerine kira desteği kampanyası başlatıldı

Afyonkarahisar'da üniversite öğrencilerine yönelik "Afyonkarahisar-Öğrenci El Ele Daha Sağlıklı ve Güçlü Gelecek Günlere" kampanyası başlatıldı.

09.04.2020 11:48 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:48
Afyonkarahisar'da üniversite öğrencilerine kira desteği kampanyası başlatıldı
Afyonkarahisar'da üniversite öğrencilerine yönelik "Afyonkarahisar-Öğrenci El Ele Daha Sağlıklı ve Güçlü Gelecek Günlere" kampanyası başlatıldı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Erenler Mahallesindeki apart, yurt ve dairelerin kira ödemelerinin ertelenmesi amacıyla "Afyonkarahisar, Öğrenci El Ele Daha Sağlıklı ve Güçlü Gelecek Günlere" isimli bir kampanya başlatıldı. AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ve Erenler Mahallesi Muhtarı Hasan Çavlan öncülüğünde başlatılan kampanyaya Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş ve Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hüsnü Serteser de yayınladıkları mesajlarla destek verdi. AKÜ Rektörlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Peker, Erenler Mahallesi Muhtarı Hasan Çavlan, Erenler Mahallesi apart sahipleri arasında yer alan iş insanları Özgür Aydın, Halil Durgut ve Mustafa Arık katıldı.

Apart ve yurt sahiplerinin desteklerini bekliyoruz

Koronavirüs sebebiyle üniversitelerin eğitime ara verdiği bir dönemi yaşadıklarını ifade eden AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, süreç hakkında bilgi verdi. Öğrencilerden kira ödemeleri hakkında yoğun mesaj aldığını ifade eden Karakaş, şunları kaydetti:

"Koronavirüs sebebiyle üniversitelerde eğitime ara verilmişti. Daha sonra Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) almış olduğu karar ile bu döneme mahsus olmak üzere örgün öğretimden vazgeçilip uzaktan öğretime geçildi. Bu karardan sonra bütün öğrencilerimiz barındıkları apartlarını, yurtlarını ve evlerini terk ederek ailelerinin yanlarına döndüler. Döndükten sonra süreç içerisinde bana da yoğun şekilde mesaj gönderdiler. Özellikle ev, apart ve yurtlarının kira ödemeleriyle ilgili yardım edilmesi, destek olunması konusunda yoğun şekilde mesaj gönderdiler. Hatta başka illerde yapılan kampanyaların örneklerini de gönderdiler. Bizler de bu doğrultuda Erenler Mahallesi muhtarı ile bir görüşme yaptık ve kendisinin zaten bir kampanya başlattığını gördük. Bizler de başlatılan bu kampanyaya destek olmak ve öğrencilerimizin taleplerini kamuoyuna iletmek adına buradayız. Bu kampanyanın başlatılmış olması AKÜ Rektörü olarak beni ve üniversite camiamızı memnun etmiştir. Özellikle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında genellikle diğer illerdeki kampanyalarda yarı yarıya paylaşma gibi öneriler görüyoruz. Bir kısmını apart sahibi, bir kısmını ise öğrencinin karşılaması şeklinde. Bizler de bu aylar içerisinde öğrencilerimize daire, apart ve yurt sahiplerinin destek olmasını bekliyoruz."

Gençlik varsa gelecek var, gelecek varsa gençlik var

Erenler Mahallesi Muhtarı Hasan Çavlan ise koronavirüs dolayısıyla apart sahipleriyle bir görüşme yaptığını ifade etti. Yapılan görüşme ile ortak bir karar aldıklarını ifade eden Çavlan, "Öğrencilere ve ev sahiplerine destek olmak için bir yola çıktık. Erenler Esnaf Birliği, mal ve mülk sahipleri ve ticari işletmeler ile birlikte toplanarak kararımızı dile getirdik. Şu anda güzel bir kampanya ortaya çıktı. Bu kampanya ile amacımız hem mülk sahipleri hem de öğrencilerimizin en az derecede mağdur olmasını sağlamaktır. İnşallah katılımlar çoğalır. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Gençlik varsa gelecek var, gelecek varsa gençlik var.' Bu kampanya konusunda sadece Rektör Mehmet Karakaş hocamız bizi aradı ve kampanya ile ilgili bilgi aldı, bizlere teşekkür etti. Birlik olursak eğer bu olayın üstesinden geliriz diye düşünüyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Karakaş, Afyon, Güncel
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