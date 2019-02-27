Afyonkarahisar'da "Üniversite-Sanayi İşbirliği Modelleri" Konferansı

Kaynak: AA

BMC POWER Motor ve Kontrol Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Osman Dur, yerli motor çalışmalarına ilişkin, "Yıllarca bu işi sanayiciden beklediler. Sanayici bu işi yapamaz. Üniversiteler Türkiye'nin önüne geçmediği müddetçe hiçbir sanayici yeni bilim ve teknoloji ortaya koyamaz. Bu iş bilgi işi, beyin işi, kitap, defter işi, hesap işi. Parayla yönetilecek bir iş değil. Beyinle yönetilecek bir iş." dedi.Dur, Afyon Kocatepe Üniversitesince (AKÜ) Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Üniversite-Sanayi İşbirliği Modelleri" konferansında, inanmanın başarma yolunda en önemli adım olduğunu söyledi.Günümüzde bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğunu belirten Dur, "Artık bilgiyi alıp kullanabilmek önemli. Türkiye'de bizim insanımız hem pratik hem olayları çok iyi okuyabilen hem de bir araya gelip birlikte iş yapabilen insanlar ancak istikrar sorunu var. Bunu da hep birlikte uzun soluklu projelerle aşacağız." diye konuştu.Dur, BMC'nin motor yapma serüveniyle ilgili bilgi verirken şu ifadeleri kullandı:"Dediler ki 'BMC motor işine girmek istiyor.', bunun başına geçmemi istediler. BMC çatısı altında BMC Power isimli ayrı bir şirket kurduk. TÜRKSAT'ta yaptığım gibi, dünyada nerede yetişmiş Türk genci varsa buldum getirdim. 150'nin üzerinde genci Ferrari'den, BMW'den, Ford'dan, Mercedes'ten bulduk getirdik. Aslında Türkiye'de gerçekten yetişmiş insanlar var ancak böyle projeler gündeme getirilmediği için insanlar çalışacak yer bulamıyordu ama şu anda Türkiye'de gerçekten çok önemli altyapılar var. Dolayısıyla bu arkadaşları toplayabilmek ve projelere dahil etmek gerekiyor. Daha ihale almadan dedim ki 'hemen motor yapmaya başlıyoruz.' Farklı üniversitelerden, kurumlardan gençleri kaynaştırmak için bir proje yapmak istedik. Hızlı başlangıç yapmak adına 600 beygirlik bir motor projesi başlattık. Çünkü 350-400 beygir kamyonlarda var. Daha güçlü ve tanklar için motorlar yapabilmek adına başladık. 'Türkiye kendi motorunu yapabilir mi?' sorusunu kenara bırakarak, ortaya bir eser bırakıp konuşmak istedik.""Üniversiteler olmadan Türkiye ayağa kalkamaz"Dur, dünyanın pistonlu motor teknolojisini 150 yıl önce bulduğunu dile getirerek, "Bu 150 yıllık teknolojiyi Türkiye nasıl yapamıyor diye sorduk. Yıllarca bu işi sanayiciden beklediler. Sanayici bu işi yapamaz. Üniversiteler Türkiye'nin önüne geçmediği müddetçe hiçbir sanayici yeni bilim ve teknoloji ortaya koyamaz. Bu iş bilgi işi, beyin işi, kitap, defter işi, hesap işi. Parayla yönetilecek bir iş değil. Beyinle yönetilecek bir iş. Bu yüzden sanayicilere diyorum ki üniversiteler olmadan Türkiye ayağa kalkamaz." dedi.Projelerde kamu desteğinin önemine dikkati çeken Dur, şunları kaydetti:"Böyle bir projeyi kamu başlatmamış olsaydı, TÜBİTAK veya KOSGEB'in destekleriyle bu projelerin gerçekleşmesi mümkün değildi. Böyle bir stratejiyle böyle teşvik ve destekle yerli sanayiyi koruma adına bunu yapın denildi ve yerli çözüm satın alma önceliği getirildi. İki motor geldiğinde yerliyi alacağız diye devlet bu kararlılığı vermeseydi bu iş olmazdı. Kamu bu alanda üzerine düşen görevi yaptı. Sanayici ise bu işi yapacağız diye risk aldı ve işin içine girdi. Şirketi kurduk devam ediyor. Şu anda biz teknoloji, ürün, hizmet sunma ve buna katkı sunacak kim varsa bu işin içine sokmak istiyoruz. Yapılacak tüm çalışmalar için üniversitelerin öne düşmesi gerekir."Dur, özellikle savaş uçağı motoru konusunda özel sektörün yeterli bilgiye sahip olmadığını, üniversitelerin bu açığı kapatması gerektiğini vurguladı.Konferansa, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Tuğrul Kandemir, AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Mehmet Zeybek, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.