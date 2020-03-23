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Afyonkarahisar'da uyarılar dikkate alınmayınca banklar toplandı

AFYONKARAHİSAR'da, vatandaşlar yetkililerin 'Evde kal' uyarılarına rağmen park ve bahçelere akın edince, banklar kaldırıldı.

23.03.2020 15:59 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:00
Afyonkarahisar'da uyarılar dikkate alınmayınca banklar toplandı

AFYONKARAHİSAR'da, vatandaşlar yetkililerin 'Evde kal' uyarılarına rağmen park ve bahçelere akın edince, banklar kaldırıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Evde kal' çağrısı yapılırken, Afyonkarahisar'da vatandaşlar park ve bahçeleri doldurdu. Afyonkarahisar Belediyesi de oturma banklarını sökerek, topladı. Anıtpark ve Yeşilpark ile İmaret Cami bahçesinden toplanan banklar depolarda muhafaza edilecek.


Kaynak: DHA

Etiketler : Afyon, Güncel

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