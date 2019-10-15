Afyonkarahisar'da 'Uyum Mahalle Buluşması'

Afyonkarahisar'da Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) işbirliğiyle 'Uyum Mahalle Buluşmaları'nın 21'incisi gerçekleşti.

Afyonkarahisar Belediyesi sosyal tesislerinde gerçekleşen programa Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok ile İletişim Daire Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu'nun yanı sıra Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Rıza Dalan, İl Jandarma Komutanı Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, BMMYK Afyonkarahisar İl Temsilcisi Emir Hüseyin Bengisoy, Afyonkarahisar İl Göç İdaresi Müdürü Hakan Ergün, daire müdürleri ve Suriyeli aileler katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

'BU SAVAŞ İNSANLARI EVİNDEN ETTİ'

Programda konuşan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, dünya üzerinde yerinden edilen insan sayısının 71 milyona ulaştığını söyledi. Türkiye'nin 5 milyon insana kapılarını açtığını dile getiren Kadıoğlu, şöyle konuştu

Tüm dünya bu olaya gözlerini kapatırken ülkemiz duyarlı yaklaşımını kaybetmeden göç politikasını insan temelli oluşturmayı başarmıştır. Bunları yaparken de insani değerleri göz önüne alarak vicdani bir sorumlulukla hareket etmekteyiz. Suriye'de yaşanmış olan bu savaş, kimsenin istemediği, büyük trajedilerle göçlere sebep olan ve insanları evlerinden eden bir durum. Bu insanların ne gibi zorlukların yaşadığını çok iyi bilen hem milletimiz hem de devletimizin olduğunu altını çizmek isterim.

'DUALARIMIZ VE GÖNLÜMÜZ ASKERLERİMİZLE'

Türkiye'de birliği, beraberliği ve kamu düzenini bozanlara karşı, devletin gerekli tedbirleri aldığını ve almaya devam edeceğini vurgulayan Kadıoğlu, birlikte huzur ve güven içerisinde yaşamanın herkesin isteği olduğunu aktardı. Kadıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti devletinin PKKPYD terör örgütüne karşı düzenlediği Barış Pınarı Harekatı da bölgemizde bizlerin huzuru ve barışı için gerçekleştirilmektedir. Allah, şanlı ordumuzun yar ve yardımcısı olsun. Duamız ve gönlümüz onların yanındadır. Bugünlerde yaşamış olduğumuz bütün olaylara karşı birbirimize destek olmalıyız. Bu da bizim şiarımız olmalıdır dedi.

'BATI KANLI ELİNİ BU ÜLKEDEN ÇEKSİN'

Batı medeniyeti gibi olaylara yaklaşmadıklarının altını çizen Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok da şunları söyledi

Büyük bir operasyon yapıyoruz. Orada askerlerimizin ayaklarına Allah taş değirmesin ama evlatlarımız şehit ve gazi olacaklar. Oradaki hiçbir askerimizin aklında burası Suriye'dir, başka bir topraktır gibi bir hissiyat yok. ya ne var Ecdadımızın emaneti olanı torunlarına geriye iade etme aşkı, şevki ve hissiyatı var. O yüzden batı medeniyeti, kendi karışık aklını, kanlı elini bu coğrafyadan çektikleri takdirde bu coğrafyanın zenginlikleri, bu coğrafyanın çocuklarına yeter de artar. O yüzden bizim yapmamız gereken orada bin yıldır İslamiyet'e bayraktarlık eden kahraman Türk ordusuna dua etmektir. Onun dışında aramızda bulunan kardeşlerimiz ve diğer yabancı misafirlerimizle ilgili iş ve işlemleri, devletimizin bize vermiş olduğu yükümlülükle, güzel bir şekilde gerçekleştiririz.

Konuşmaların ardından programda göç konulu kısa filmler ve halk oyunları ekibinin gösterileriyle devam edildi. Programda Suriyeli iş insanlarının başarı hikayeleri de anlatıldı.

Kaynak: DHA