Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına aldı.
Şüphelilerin adres ve üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ile 2 kurusıkı tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 7'si çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, diğer zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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