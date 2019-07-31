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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan 2 araçta, 1 kilogram skunk maddesi (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.

31.07.2019 13:13 Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu
Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan 2 araçta, 1 kilogram skunk maddesi (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Afyonkarahisar - Kütahya kara yolunda uygulama sırasında, şüphe üzerine durdurdukları iki otomobilde arama yaptı.
Aramada, paket halinde bir kilo skunk maddesi ele geçirildi, iki otomobilde bulunan 4 kişi göz altına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan sevk edildiği mahkemede zanlılardan biri tutuklanırken 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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