Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan 2 araçta, 1 kilogram skunk maddesi (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Afyonkarahisar - Kütahya kara yolunda uygulama sırasında, şüphe üzerine durdurdukları iki otomobilde arama yaptı.

Aramada, paket halinde bir kilo skunk maddesi ele geçirildi, iki otomobilde bulunan 4 kişi göz altına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan sevk edildiği mahkemede zanlılardan biri tutuklanırken 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA