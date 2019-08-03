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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada valiz içerisine gizlenmiş 10 kilo 369 gram kubar esrar ile bir miktar toz esrar ele geçirildi.

03.08.2019 14:39
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu
Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada valiz içerisine gizlenmiş 10 kilo 369 gram kubar esrar ile bir miktar toz esrar ele geçirildi.
Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar- İzmir yolu üzerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan 2 otomobilde arama yaptı.
Narkotik köpeklerinin destek verdiği aramada, polis ekipleri 25 PB 143 plakalı otomobilde yaptığı aramada valiz içerisine gizlenmiş 10 paket halinde 10 kilo 369 gram kubar esrar ile bir miktar da toz esrar ele geçirdi.
Otomobillerde bulunan şüpheliler N.A., R.A. ile M.K. "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan göz altına alındı.

Narkotik, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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