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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 29 paket halinde 31 kilo 350 gram skunk ele geçirildi.

18.09.2019 16:46Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 29 paket halinde 31 kilo 350 gram skunk ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yapıldı.
Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Kütahya kara yolundaki kontrol noktasında durdurdukları araçta, 29 paket halinde 31 kilo 350 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) buldu.
Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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