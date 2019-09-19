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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla 20 kilogram kubar esrar maddesi ve bin 375 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

19.09.2019 16:34Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu
Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla 20 kilogram kubar esrar maddesi ve bin 375 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sultandağı ilçesi Dereçine kasabasında yapılan çalışmalar neticesinde, 20 kilogram kubar esrar maddesi, bin 375 kök kenevir bitkisi, 80 gram kenevir tohumu ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR

Jandarma, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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