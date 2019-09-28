Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, ilçede uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından polis, Erkmen Mahallesi'nde önce bir otomobilde ve sürücünün evinde arama yaptı.

Otomobilde 10 gram, evde de bir miktar eroin ele geçirildi.

Araçta bulunan Abdullah A, Recep Ö, Emre T. ile evde bulunan Alaattin A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdullah A. hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA