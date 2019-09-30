Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, ilçede uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, Çay - Bolvadin kara yolu Sanayi kavşağında durdurdukları otomobilde arama yaptı.

Otomobilde, 24 gram eroin ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araçta bulunan Mustafa Ö, Mevlüt Y. ile Orhan K, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Ö. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA