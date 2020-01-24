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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

24.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:54Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kızılören köyünde "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen jandarma ekipleri, kimliği tespit edilen T. A.'nın evine operasyon düzenledi.
Operasyonda, evde yapılan aramada, 1340 gram kubar esrar, ruhsatsız 2 av tüfeği ile tabanca ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, T. A.'yı göz altına aldı.

Jandarma, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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