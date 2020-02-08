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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli serbest bırakıldı.

08.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:32Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu
Afyonkarahisar'ın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli serbest bırakıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilenlere yönelik planlı operasyon düzenlediği bildirildi.
Operasyonda biri kadın 6 kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Şüpheliler ile ilgili yapılan aramalarda toplam 18,14 gram eroin ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilmiştir. Şüpheliler, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçu ile ilgili olarak adli makamlara sevk edilmiştir."
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bolvadin, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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