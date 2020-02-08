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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu, 6 gözaltı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabaha karşı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'e kadın 6 kişi gözaltına alındı.

08.02.2020 14:06 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:06Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu, 6 gözaltı
Afyonkarahisar'ın İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabaha karşı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'e kadın 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre; Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çobanlar ilçesinden Bolvadin ilçesine eroin sevk edileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri Çobanlar-Bolvadin karayolunda güvenlik önlemi alarak şüpheli şahısları takibe aldı. Ekiplerin sıkı takibi sonrası M.B., M.K., İ.B., E.L., M.G. ve Y.K.K. isimli şahıslar yakalandı. Şahısların yapılan üst aramasında 20 gram eroin maddesi ile 1.37 gram metamfetamin maddesi çıktığı bildirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, Emniyetteki işlerinin ardından Bolvadin Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR

Bolvadin, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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