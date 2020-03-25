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Afyonkarahisar'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" iş başında

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.

25.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:50
Afyonkarahisar'da
Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Afyonkarahisar Valiliğinin koordinesi ile koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarını sürdürüyor.
112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde kurulan iletişim merkezine ulaşan talepler doğrultusunda zorunlu ihtiyaçlar, Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) belediye, polis, jandarma personellerince ve muhtarlıklar ile sivil toplum kuruluşları tarafından vatandaşların ikametlerine gidilerek karşılanıyor.
Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz da "Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinasyon Merkezi"ni ziyaret ederek görevlilerden bilgi aldı.
Tutulmaz, ziyarette yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs salgınında bakanlıkların tedbir çalışmaları olduğunu belirterek Afyonkarahisar'ın iyi bir konumda olduğunu söyledi.
Vatandaşlara tedbirleri elden bırakmamaları çağrısında bulunan Tutulmaz, "Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimiz il merkezimizde ve ilçelerimizde çalışmalarını sürdürüyor. Ancak bizim geleneklerimizde komşuluk ilişkilerimiz ön plandadır. Komşularımıza sahip çıkalım. Özellikle de 65 yaş üzeri kimsesiz olan yaşlılarımıza sahip çıkalım. Böyle dönemlerde birbirimize destek olmamız lazım. Bu konuda da elini taşın altına koyan çok insan var. Onlara da teşekkür ediyoruz."
"Yaşlılarımız dua ediyor"
Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren STK'lardan Türk Kızılayı ile Yarım Elma Derneği de ihtiyaç sahibi yaşlılar için ücretsiz gıda ve hijyen paketi dağıtımında bulunuyor.
Yarım Elma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Öztürk, yaptığı açıklamada, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olduklarını belirtti.
Yardım faaliyetleri ile ilgili Öztürk, şunları kaydetti:
"Ülke olarak zor günler geçiyoruz. Hükumetimizin koronavirüs salgını ile başlattığı mücadelede vatandaşlarımıza "Türkiye Evde Kal" çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda dernek görevlilerimiz ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlar evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Evden çıkmamaları uyarılarında bulunan arkadaşlarımızı karşılarında gören yaşlılarımız mutluluklarını milletimize, devletimize dua ederek ifade ediyorlar." ifadesini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Afyon, Güncel

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