Afyonkarahisar'da Yangın

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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Dereçine beldesinde bir evde çıkan yangında, 73 yaşındaki kişi yanarak hayatını kaybetti.Camikebir Mahallesi'nde Abdil Özer'e (73) ait iki katlı kerpiç evin üst katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler kısa sürede söndürülürken, evde yalnız yaşadığı öğrenilen Özer'in yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.