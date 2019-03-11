Afyonkarahisar'da Yeni PTT Şubesi Açıldı

Afyonkarahisar PTT
Başmüdürlüğü tarafından Afyonkarahisar
'ın Selçuklu
Mahallesi'ne PTT
Şubesi açıldı. Selçuklu
Mahallesi Adnan Kahveci
Caddesi üzerinde hizmete giren PTT şubesinin açılışı PTT Başmüdürü Mehmet Örsdemir, tarafından gerçekleştirildi.
Örsdemir, açılışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şubede tüm PTT ve bankacılık işlemlerinin yapılabildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"PTT, Türkiye
'nin en geniş hizmet ağına sahip, vatandaşlarımızın beklentileri doğrultusunda faaliyetlerini gelişen teknolojiye uygun şekilde 178 yıldır kaliteli şekilde sürdürüyor. Afyonkarahisar
Başmüdürlüğü olarak hizmetlerimizi halkımızın ayağına götürmek, kaliteli nezih bir ortamda hizmet sunabilmek için yenilenen konseptimizin ikinci şubesi olan Selçuklu
PTT şubemizi hizmete sunduk. Şu anda başmüdürlük olarak Afyonkarahisar'da 19 merkez, 26 şube, 57 acente olmak üzere 102 adet otomasyona açık iş yeri, 48 adet ise PTTmatik ile vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Bugün açılan şubemiz merkezdeki 12. şubemiz olarak hizmet verecek."
Selçuklu, Afyon, PTT, Kültür Sanat
Kaynak: AA