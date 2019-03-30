Afyonkarahisar'da Yerel Seçimlerde Bin 400 Polis Görev Yapacak

Afyonkarahisar
İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız
, yarın yapılacak yerel seçimlerde bin 400 polisin görev yapacağını söyledi.
Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak seçimlerin huzur ve güven içinde gerçekleşmesi ve vatandaşların hür iradesini hiçbir baskı ya da tesir altında kalmadan sandığa yansıtabilmesi amacıyla gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alındığını belirtti.
Yıldız, şöyle devam etti:
"Ülkemizde yerel seçimlerle ilgili yaklaşık 1 aydır yoğun bir faaliyet var. Siyasilerimiz seçmenleriyle buluşuyorlar, bununla ilgili değişik toplantılar yapıyorlar. İlimizde de bu tür etkinlikler çok sık oldu. Çok şükür ki bu zamana kadar her hangi bir sıkıntı ciddi bir seçim suçu işlenmeden gerek siyasilerimiz sağduyusuyla gerek vatandaşlarımızın anlayışıyla bu günlere kadar geldik. Umarım bundan sonrada seçim günü de çok büyük bir sıkıntı yaşamadan Afyon'a yakışır bir seçim geçireceğimizi düşünüyorum."
- Seçimlerde 59 başkan seçilecek
Tek temennilerinin kimsenin burnu kanamadan seçim sürecini tamamlamak olduğunu aktaran Yıldız, "Afyonumuz için söylememiz gereken önemli hususlardan bir tanesi şu, toplam 59 belediye başkanımız seçilecek. Yani biraz seçim olarak belediyelerin fazla olduğu yanında muhtarlarımızın da seçileceği, il genel meclis üyelerimizin, belediye meclis üyelerinin de seçileceği bir seçim olması hasebiyle güvenlik anlamında bize düşen sorumluluklar biraz daha artıyor. Amacımız biz olayın güvenlik kısmındayız. Tüm partilerimize aynı mesafedeyiz. Tek temennimiz kimsenin burnunun kanamadan karşılıklı anlayış içinde bir seçim olmasıdır." diye konuştu.
- Her sandıkta polis olacak
Afyonkarahisar'da kurulacak her sandığın başında polis görevli olacağını dile getiren Yıldız, şöyle devam etti:
"Seçmen sayımız 149 bini açmış yaklaşık 150 bin kişi. İlçelerimizi de dahil ettiğimiz zaman genel toplama baktığımız zaman 981 sandığımız ve 290 bin oy kullanacak vatandaşımız var. Bizim için önemli olan halkımızın hür iradesinin ve demokrasi kurallarına uygun şekilde sandığa yansımasını sağlamak adına görev yapmak. Biz il merkezinde bine yakın personelimize görev alacağız. İlçelerimizi de buna dahil ettiğimiz zaman bin 400'e yakın personelimiz görevli olacak."
Polis, Afyon, Güncel
Kaynak: AA