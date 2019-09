Afyonkarahisar'da 'yılın ahisi'ne kaftanı giydirildi

Afyonkarahisar'da 'yılın ahisi'ne kaftanı giydirildiAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Oditoryum Salonu'nda düzenlenen Ahilik haftası programında "Yılın Ahi"si seçilen Ali İhsan Altıntaş 'a kaftanı giydirildi.Etkinliğe Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkan Vekili Süleyman Karakuş, ESOB Başkanı Abdülkadir Konak, kurum müdürleri, s,v,l toplum kuruluşu temsilcileri ve esnaflar katıldı. Etkinlikte konuşan ESOB Başkanı Abdülkadir Konak, Ahilik ve Ahilik Haftası hakkında bilgiler verdi. Ardından Belediye Başkanı Vekili Süleyman Karakuş'ta bir konuşma yaptı. Programda son konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, ahiliğin Osmanlı Devleti'ni 600 yıl ayakta tutan sebeplerden olduğunu ifade ederek " Gerçekten ahilik biz sistemdir. Bu sistemin birçok yönü var. Hedefe koyduğu şey insandır. Nasıl insan? Ahlaklı, dürüst, eğitilmiş, vatanını seven, milletini seven üretimini seven, üretim yaparken buna sevgisini koyan yani kısacası mükemmel insan oluşturma, mükemmel insan hedefleme gibi güzel bir yönü olan sistemdir. İşte bunun birçok yönü var. Son yıllarda yeniden canlandırılmaya çalışan yeniden gündemde tutulmaya çalışılan bu anlayışı benimsememiz gerekiyor. Bu anlayış insanlığın aslında hedeflediği o iyi insan üreten insan millete faydalı olan insan etrafına güven veren insan kavramını oluşturmaya yönelik bu anlayış devam etmeli ve bu anlayışı sonuna kadar savunmalıyız. Bu Osmanlı'nın yükselmesinde Osmanlı'nın 600 yıl ayakta kalmasında önemli rolü olan sistemdir. İnşallah son yıllardaki uygulamalarla en azından felsefi düzeyde ülkemizde de bunun önemi vurgulanmaya başlar ve bundan sonra daha fazla bu felsefeyi içleştiririz" şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından Vali Mustafa Tutulmaz yılın Ahi'si seçilen Ali İhsan Altıntaş'a kaftanı giydirerek, plaketini verdi. Yılın esnaflıktan sanayiciliğe yükselen iş adamı İsmail Ünal Turunç, yılın kalfası Hamdi Mahmut Doğru, yılın çırağı Osman Yaşadı'ya protokol üyelerinden plaketlerini almaları ile program sona erdi.