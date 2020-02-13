Haberler » Yaşam » Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı etkili oldu - Haberler

Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı etkili oldu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde akşama doğru başlayan etkili sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı.

13.02.2020 02:10 | Son Güncelleme: 13.02.2020 02:11Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı etkili oldu
Afyonkarahisar'ın ilçesinde akşama doğru başlayan etkili sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı. kar yağışı kısa süre içerisinde ilçeyi beyaz bir örtüyle kapladı.

Şuhut'ta akşam saatlerinde başlayan etkili sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı. Lapa lapa yağan kar yağışı ilçeyi kısa süre içinde beyaz bir örtüyle kapladı. Etkili sağanak yağış dolayısıyla bazı noktalarda su birikintileri oluşurken yağan lapa lapa kar yağışı ise vatandaşları sevindirdi. Vatandaşlar kar yağışının bir bereket olduğunu mikroplardan arındırdığını belirtti.

Şuhutlu gençler kar yağışı dolayısıyla konu ile ilgili açıklamalarında, "İlçemize bereket yağıyor şuanda. Allah'ım daha çok versin bereketli kazasız, belasız versin. Kaymakam yarın okulları tatil etsin. 1 gün tatil yapalım" dedi.

Gıli'nin İş Yeri Sahibi Hasan Kahveci konu ile ilgili açıklamalarında, "Şuhut'umuza çok güzel kar yağdı inşallah bereketi bol olur" dedi.

Recep Çoban ise konuyla ilgili açıklamalarında, "Bugün Allah bereket versin kar yağışı var. Allah bereket versin inşallah kazasız belasız devamını versin" dedi.

Esnaf Fevzi Vardar konuyla ilgili açıklamalarında, "Kazasız versin Allah. Mutluyuz çiftçi için ihtiyacımız bu" dedi.

Cemil Demiröz kar yağışı ile ilgili açıklamalarında, "Yağsın inşallah bizim ihtiyacımız olan kardı. Kar demek bolluk demek her zaman inşallah hayırlı olur. Çiftçilerimizin ihtiyacı vardı mikropların kırılması açısından toprakların suyunu alması açısından sayısız faydaları var" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Yağan, Şuhut, Afyon, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

01:00  13 Şubat Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 13 Şubat 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 02:41:11