Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 37 yaralı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 37 kişi yaralandı.
17.03.2020 07:33 | Son Güncelleme: 17.03.2020 07:33
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 37 kişi yaralandı.
Kaynak: Dunya.com
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