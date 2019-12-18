Haberler » Güncel » Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı - Haber

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

18.12.2019 07:06 | Son Güncelleme: 18.12.2019 07:40Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsa Gül idaresindeki 50 DK 732 plakalı yolcu otobüsü, Antalya-Afyonkarahisar kara yolu ilçesi yakınlarında Ali Acar yönetimindeki 32 ES 086 plakalı çimento yüklü kamyona arkadan çaptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyon şarampole devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Yaralılardan otobüs muavini Ömer Aktaş'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yaralılar, Dinar ve Sandıklı devlet hastanelerine kaldırıldı.

İsa Gül, Antalya, Dinar, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

08:16 Adana'da DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında gözaltı kararı - Haber
08:14 DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Haber
08:14 FETÖ'den tutuklanan Oğuz'un yerine Urla Kaymakamı Can görevlendirildi - Haber
08:12 ADÜ'de 'Çocuk İstismarına Bütüncül Bakış Paneli' gerçekleşti - Haber
08:12 Vali Köşger; "Türkiye, kimsenin dinine, diline ve ırkına bakmadan milyonlara kucak açtı" - Haber
08:10 Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, FETÖ'den tutuklanan Urla Belediye Başkanı'nı görevden aldı - Haber
23:12 Yanlışlıkla bebek arabasına çarpan 17 yaşındaki garsona tekmeli yumruklu saldırı anı kamerada - Haber
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak - Haber
21:25 Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haber
20:24 Kontrolden çıkarak 200 metre sürüklenen lüks otomobilde araç sürücüsü kurtuldu, 2 kişi hayatını kaybetti - Haber
18.12.2019 08:22:14