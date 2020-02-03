Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'ın Dinar
ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Nurullah Belin (31) idaresindeki 65 AV 245 plakalı yolcu otobüsü, ilçe merkezinde eski Denizli
Caddesinde Beycan Özpınar'ın (60) yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı.
Kazada, otobüsün altında kalan Özpınar, olay yerinde yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Özpınar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Dinar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.