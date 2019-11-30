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Afyonkarahisar'da yolcu treni kamyonet ile çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde yolcu treni ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

30.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:04Afyonkarahisar'da yolcu treni kamyonet ile çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
Afyonkarahisar'ın ilçesinde yolcu treni ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Dazkırı-Bozan köyü sınırları içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dazkırı-Bozan köyü sınırları içerisinde bulunan tren yolunun Afyonkarahisar- Denizli istikametine doğru seyir halinde bulunan Pamukkale Ekspres 72014 sefer sayılı yolcu treni, hemzemin geçidine yaklaştığı esnada 03 NF 572 plakalı kamyoneti 1 kilometre önceden fark ederek sesli uyarmasına rağmen araç sürücüsü hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı esnada trafik kazası meydana geldi. Kazada, Selahattin A. (2000), Ahmet Ali Ö. (2000), Ahmet A. (1973) yaralandı. Yaralılardan Selahattin A.'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler, yaralılara Dinar ve Evler Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Dazkırı, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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