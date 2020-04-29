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Afyonkarahisar'da zabıtadan fırınlara denetim

Afyonkarahisar'da zabıtadan fırınlara denetimAFYONKARAHİSAR Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Ramazan ayı vesilesiyle şehir merkezindeki fırınlarda denetimlerini sıklaştırdı.

29.04.2020 15:21 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:24
Afyonkarahisar'da zabıtadan fırınlara denetim
AFYONKARAHİSAR Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Ramazan ayı vesilesiyle şehir merkezindeki fırınlarda denetimlerini sıklaştırdı.
Gıda üretim merkezlerinde belli aralıklarla denetim yapan Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı dolayısıyla denetimlerini artırdı. Ekmek ve pide üretimi yapan fırınlarda hijyen ve gramaj kontrolünün ağırlıklı olduğu denetimlerde iş yerlerinin temizlik kurallarına uyup uymadıklarını kontrol edilirken, bazı fırınlara uyarılarda bulunuluyor, bazılarına da yasal işlem uygulanıyor.
Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde üretim alanındaki hijyen kuralları ile satış esnasında çalışan personellerin eldiven, maske ve bone kullanımı da denetleniyor. Afyonkarahisar’da zabıtadan fırınlara denetim

Kaynak: DHA

Etiketler: Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Afyon, Güncel, Haber

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