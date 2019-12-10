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Afyonkarahisar'da zehir tacirlerine darbe

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik uygulamasından şüphe üzerine durdurulan bir araçtan 780 adet ecstasy hap ve 5,77 gram esrar maddesi ele geçirildi.

10.12.2019 18:45 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:50Afyonkarahisar'da zehir tacirlerine darbe
Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik uygulamasından şüphe üzerine durdurulan bir araçtan 780 adet ecstasy hap ve 5,77 gram esrar maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde yapılan uygulama esnasında şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada, 780 adet ecstasy hap ve 5,77 gram esrar maddesi yakalandı. Konu ile ilgili olarak yapılan tahkikat sonucu bir şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılarak mahkemeye sevk edildi. Şüpheli şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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