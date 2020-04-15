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Afyonkarahisar'daki cezaevlerinden tahliyeler başladı

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile Afyonkarahisar'daki cezaevlerinden tahliyeler başladı.

15.04.2020 13:19 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:19
Afyonkarahisar'daki cezaevlerinden tahliyeler başladı
İnfaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile Afyonkarahisar'daki cezaevlerinden tahliyeler başladı.

TBMM'den geçen infaz kanunun Resmi Gazetede yayınlanmasıyla birlikte Afyonkarahisar Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumlarında polis ekipleri tedbir alarak, güvenliği sağladı. Bu noktalardan kontrollü geçişlere izin verildi. Dezenfekte edilen belediye otobüsleri, cezaevi yerleşkelerine girdi. Cezaevlerindeki işlemleri tamamlanarak tahliye edilen hükümlülerin, yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, belediye otobüsleriyle evlerine gönderileceği öğrenildi. Afyonkarahisar'da açık cezaevlerinde bulunan hükümlülerin tamamı ile kapalı cezaevlerinde bulunan hükümlülerin bir kısmının tahliye işlemleri sürerken bazı ailelerde caza evi yakınlarında bekledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler: Afyon, Güncel
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