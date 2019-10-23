Haberler » Güncel » Afyonkarahisar'daki cinayet

Afyonkarahisar'daki cinayet

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki cinayetle ilgili bir kişi tutuklandı.

23.10.2019 19:48Afyonkarahisar'daki cinayet
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki cinayetle ilgili bir kişi tutuklandı.
İhsaniye ilçesinde Ali Keskin'in av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 6 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Hüseyin Coşgun tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Olay
İhsaniye ilçesine bağlı Hacıbeyli köyünde dün husumetlisi İdris Coşgun'un yaşadığı eve 2 arkadaşıyla birlikte giden Ali Keskin, çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından av tüfeğiyle öldürülmüştü.

İhsaniye, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:48 Adnan Oktar organize suç örgütü davası
20:45 Trump'tan Türkiye yaptırımlarının kaldırılması talimatı (2) - WASHINGTON
20:44 Balıkesir Üniversitesi'nde şehitler anıldı
20:42 İzmir izmirliler 'gevrek'ten vazgeçmedi
20:40 Spor sergey matveev inatçı bir yapımız var. bunu da yarın sahaya yansıtmaya çalışacağız
20:40 Bakan varank: kritik teknolojilerde atılım sağlayıp, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı...
20:40 Spor konyaspor'da fenerbahçe mesaisi başladı
23.10.2019 20:48:45