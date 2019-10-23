Afyonkarahisar'daki cinayet

Afyonkarahisar'ın İhsaniye
ilçesindeki cinayetle ilgili bir kişi tutuklandı.
İhsaniye ilçesinde Ali Keskin'in av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 6 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Hüseyin Coşgun tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Olay
İhsaniye ilçesine bağlı Hacıbeyli köyünde dün husumetlisi İdris Coşgun'un yaşadığı eve 2 arkadaşıyla birlikte giden Ali Keskin, çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından av tüfeğiyle öldürülmüştü.