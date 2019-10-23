Haberler » genel » Afyonkarahisar'daki cinayette 1 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'daki cinayette 1 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'daki cinayette 1 kişi tutuklandıAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yaşanan cinayetle ilgili 1 kişi çıkarıldığı mahkeme sonrası tutuklandı.

23.10.2019 21:19
Afyonkarahisar'daki cinayette 1 kişi tutuklandı
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yaşanan cinayetle ilgili 1 kişi çıkarıldığı mahkeme sonrası tutuklandı.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde Ali Keskin'in av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 6 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Daha sonra sağlık kontrolünün geçirilen 6 zanlı adliyeye sevk edildi. Adliyede şüphelilerden, Hüseyin Coşgun tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı.
İhsaniye ilçesine bağlı Hacıbeyli köyünde dün husumetlisi İdris Coşgun'un yaşadığı eve 2 arkadaşıyla birlikte giden Ali Keskin, çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüştü.
Afyonkarahisar'daki cinayette 1 kişi tutuklandı

İhsaniye, Afyon, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
22:22 Taksim'de "29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol" dijital gösterimi yapıldı
22:13 PTT'nin 179'uncu kuruluş yıl dönümünde 179'uncu müşteriye hediye
22:11 Zihinsel engelli Eda'nın gelinlik hayali gerçek oldu
22:10 İstanbul Komedi Festivali kahkahalarla devam ediyor
21:56 Kırık şemsiyesi ile polis motosikletini yağmurdan böyle korudu.
21:43 1. Uluslararası Balkan Tıp Eğitimi Sempozyumu Sağlık Müzesi'nde gerçekleştirildi
21:42 Kamyonet ile çarpışan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
23.10.2019 22:23:34