Afyonkarahisar'daki kavşaklarda meydana gelen kazalar mobese kameralarına yansıdı

Afyonkarahisar'da kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin kazaya davetiye çıkardığı görüntüler mobese kameralarına yansıdı.İlk kaza Çevre yolunda meydana gelirken, trafik ışıklarına uymayan araçların çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi. Bir diğer kaza ise kent merkezi Maliye Kavşağında meydana geldi. Mobese kamalarına yansıyan görüntülerde, orta şeritten kavşaktan sola dönmek isteyen bir araç, kırmızı sol şeritte bulanan aracın durmaması sonucu maddi hasar meydana geldi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA