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Afyonkarahisar'daki kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak hastanede kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

12.10.2019 22:14Afyonkarahisar'daki kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak hastanede kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, kaza Afyonkarahisar-Denizli karayolu Dinar ilçesi istikametinde yaşandı. Kazada, yaralanan 1'i ağır 3 kişi bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Olayda, ağır yaralı olarak kurtulan hastaneye kaldırılan Ayten B.'nin yapılan müdahalelere yanıt vermeyerek hayatını kaybettiği belirtildi. Öte yandan kazadaki diğer yaralılardan Salim B. ve Dede Cüneyt Y.'nin ise, tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Dinar, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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