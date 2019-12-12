Afyonkarahisar'daki kazada yürek burkan detay

Afyonkarahisar'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Yaşar Çolak (46), Emine Çolak (44), Sıdıka Çolak (77) ve Serpil Karatepe (38) yaşamını yitirdi. 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Emirinköyü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Yaşar Çolak yönetimindeki 35 HAR 95 plakalı otomobil, Emirdağ istikametine seyir halinde olan Cihan Ü. yönetimindeki 77 AG 606 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan ve Afyonkarahisar'ın Bayat Çukurkuyu köyünden olduğu öğrenilen aynı aileden 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, ayı aileden oldukları öğrenilen Yaşar Çolak ve araç içinde bulunan Emine Çolak ve Sıdıka Çolak ile Serpil Karatepe hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Adem Karatepe ise olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.