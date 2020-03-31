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Afyonkarahisar'daki koronavirüs denetimleri vatandaşı memnun etti

Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimler vatandaş tarafından memnuniyetle karşılandı.

31.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:40
Afyonkarahisar'daki koronavirüs denetimleri vatandaşı memnun etti
Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimler vatandaş tarafından memnuniyetle karşılandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama noktalarında denetimlerini sürdürüyor.
Kent merkezinin giriş ve çıkışları ile Afyonkarahisar-Konya kara yolundaki trafik kontrol noktalarında, sürücü ve yolcuların vücut ısıları ölçüldü. Araç sürücüleri ise ekiplerce evde kalmaları konusunda uyarıldı.
Sürücülerden Hasan Üye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamayı beğendiğini söyleyerek "Halkın sağlığına dikkat edilmesi gerçekten bizi mutlu ediyor." dedi.
Kentteki bir markette çalıştığını, otobüslerin sefere çıkmaması nedeniyle aracıyla işe gidip geldiğini belirten Üye, "Sağlıkçılarımıza teşekkür ediyoruz. Onlar, polis ve jandarmamız göz nurumuz. Onlara minnettarız, her zaman onları destekliyoruz. Toplum olarak bu virüsü elbirliği ile yeneceğiz. Ama bu sürede birbirimizden biraz uzak durmamız gerekiyor. 'Evde kal Türkiye' diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Sürücülerden Hüseyin Baran da uygulamayı doğru bulduğunu dile getirerek, "Alınan önlemler de gayet yerinde. Evde kalalım, mümkün oldukça dışarı çıkmayalım." diye konuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Afyon, Güncel
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