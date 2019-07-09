09.07.2019 19:37
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Afyonkarahisar'daki orman yangını (2)

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 20 dekarlık bir alanda çıkan orman yangını kontol altına alındı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 20 dekarlık bir alanda çıkan orman yangını kontol altına alındı.
İlçeye bağlı Gedil köyü İnyakası mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yangına, Afyonkarahisar ve Konya'dan çok sayıda arazöz, itfaiye, dozer, grayder, su tankerleri ile 2 helikopterle müdahale edildi.
Yaklaşık 100 kişilik bir ekibin görev aldığı orman yangını 3 saatlik süren bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
20 dekarlık bir alanın zarar gördüğü yangında, çevrede bulunan arı kovanları itfaiye işçilerine zor anlar yaşattı.
Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi.
Kaynak: AA
İtfaiye, Konya, Afyon, Çay, Güncel

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