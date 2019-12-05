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Afyonkarahisar'daki sucuk ve lokum üreticileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Afyonkarahisar'da, sucuk ve lokum üreticileri, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

05.12.2019 13:38 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:44Afyonkarahisar'daki sucuk ve lokum üreticileri AA'nın
Afyonkarahisar'da, sucuk ve lokum üreticileri, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Kentteki atölyelerinde sucuk ve lokum üretimi yapan esnaf, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.
Sucuk üretimi yapılan bir iş yerinde çalışan Ahmet Önder, kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" ile kategorisinde Ali Atmaca'nın "Hello Brother" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Önder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oylamadaki fotoğrafların her birinin birbirinden güzel olduğunu belirtti.
Lokum atölyesinde çalışan Şahsenem Akkuş ise haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Tasavvuf rüzgarı" yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Bilim ve barış kıtası" ile spor kategorisinde Durmuş Genç'in "Raftingin zorlu parkuru" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Akkuş da Anadolu Ajansı'nın düzenlediği yılın fotoğraf oylamasına ilk defa katıldığını belirterek, "Gönül isterki hepsine oy vereyim ama sadece üçüne oy verebildim. Fotoğrafları çeken bütün arkadaşları tebrik ediyorum." dedi.

Behçet Alkan, Halil Fidan, Ali Atmaca, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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