Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Afyonkarahisar'daki termal oteller müşteri alımını durdurdu - Haberler

Afyonkarahisar'daki termal oteller müşteri alımını durdurdu

AFYONKARAHİSAR'da, hizmet veren termal oteller, koronavirüs salgını dolayısıyla müşteri alımını durdurdu.

20.03.2020 17:15 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:15
Afyonkarahisar'daki termal oteller müşteri alımını durdurdu

AFYONKARAHİSAR'da, hizmet veren termal oteller, koronavirüs salgını dolayısıyla müşteri alımını durdurdu.

Afyonkarahisar Zafer Turistik Otel ve İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Gümüşhan, SPA merkezlerini geçici süreyle kapatan termal otellerin, müşteri alımını da durdurduğunu açıkladı. Gümüşhan, koronavirüs vakalarının ardından insan sağlığını etkileyecek faaliyetler arasında bulunan termal otellerdeki SPA merkezlerinin kapatılma kararı alındığını hatırlatarak, "Konuklarımızın termal sağlık turizminden faydalanmak amacıyla otellerimizi tercih etmeleri nedeniyle ilimizde bulunan otelleri tercih ettiğini düşünerek mağduriyet yaşamamaları adına SPA merkezi bulunan ve hizmete kapatılan otellerimizde konaklama hizmetlerinin de yer aldığı müşteri alımlarını durdurma kararı aldık" dedi.Mağduriyet yaşanmaması adına bu kararın alındığını aktaran Gümüşhan, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında Afyonkarahisar'ın yalnızca termal oteller noktasında maddi kaybı 15 milyon TL civarında. Ancak konuklarımızın sağlığı, kazancımızdan çok daha değerli olduğu için bu kararı aldık. İkinci bir emre kadar termal otellerimiz müşteri almama kararını sürdürecek" diye konuştu.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Afyon, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İstanbullular ’evde kal’ çağrısına uymadı! Korkutan görüntüler Haberler
İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Korkutan görüntüler
Koronavirüs insan hücrelerine ne yapıyor? Adım adım görüntülendi Haberler
Koronavirüs insan hücrelerine ne yapıyor? Adım adım görüntülendi
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzin ve motorine zam geldi Haberler
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzin ve motorine zam geldi
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu Haberler
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin Haberler
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin
Salgının kontrolden çıktığı İtalya’dan gelen görüntüler tüyler ürpertti Haberler
Salgının kontrolden çıktığı İtalya'dan gelen görüntüler tüyler ürpertti
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi Haberler
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti Haberler
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti

Son Dakika Güncel Haberleri

Esenler'de 'Evde Kal'an kazanacak - Haber Vali Erin'den dua hatırlatması - Haber Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından izinden dönen mahkumlara ilişkin açıklama - Haber Şanlıurfa Valisi'nden alışkanlık çağrısı - Haber MANİSA Kesik kol vahşetinde bir başka baraj göletinde yeni vücut parçaları bulundu - Haber İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler - Haber Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu - Haber Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı - Haberler Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz - Haber Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi - Haber Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü - Haber
Loading