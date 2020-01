Afyonkarahisar'daki termal tesislerde sömestir yoğunluğu

Afyonkarahisar'daki termal tesislerde sömestir yoğunluğuAFYONKARAHİSAR Zafer Turistik Otelciler Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, kentteki termal otellerde sömestir tatili nedeniyle doluluğun yüzde 95'e ulaştığını söyledi. Türkiye 'nin en önemli termal turizm merkezlerinden Afyonkarahisar'daki termal tesislerde kış dolayısıyla yoğunluk yaşanırken, sömestir hazırlıkları ve rezervasyonları da sürüyor. ZAFTODER Başkanı Ali Gümüşhan, yaklaşan sömestir tatili öncesinde otellerdeki son duruma ilişkin bilgi verdi. Gümüşhan, "Afyonkarahisar 2019 yılını gerçekten çok iyi bitirdi, 2020'ye de çok bereketli başladı. Biliyorsunuz kış dönemi olunca tüm misafirlerimiz Afyonkarahisar'ı tercih etmeye başladı. Afyonkarahisar, UNESCO Gastronomi Ağı'na giren 3 şehirden biri olunca ilgi daha fazla arttı. Eğitim öğretime verilen sömestir tatilinde de akla ilk gelen termal oluyor, termal olunca da akla Afyonkarahisar geliyor" dedi.'REZERVASYONLARIMIZ YÜZDE 95 CİVARINDA'Sömestir tatili için termal otellerdeki satışlar yılbaşından sonra başladığını ve hızlı şekilde devam ettiğini aktaran Ali Gümüşhan, "Otellerimizdeki doluluk oranı sömestir tatili için yüzde 95 seviyesine ulaştı. Özellikle ilk periyot olarak ifade ettiğimiz ilk 7 günlük süreçte rezervasyonlarımız yüzde 95 civarında. İkinci periyot dediğimiz 7 günlük süreçte yüzde 90- 92 civarında. Hafta sonu tatiliyle birlikte toplam 17 günlük sömestir tatili döneminde doluluğun yüzde 100'e ulaşacağını tahmin ediyoruz. Biz sömestir tatili için arayış içinde olan ve termali seven tüm misafirlerimizin rezervasyon için özellikle bu hafta ve önümüzdeki hafta içinde müracaat etmelerini öneriyoruz. Afyonkarahisar'da çok güzel bir hava var, kar var, soğuk, termal su var ve bu havada gördüğünüz gibi yüzebiliyorsunuz. Afyonkarahisar'da tatil yapmak isteyenler için deniz dışında her şey var. Termal var, gastronomi var, tarih var, gezip görülebilecek çok güzel yerler var. Misafirlerimize önerimiz Afyonkarahisar'a gelsinler, tazelensinler, yenilensinler, dinlenmiş şekilde evlerine dönsünler" diye konuştu.Rezervasyonların devam ettiği Afyonkarahisar'da kış tatili için gelenlerin yoğunluğu da yaşanıyor. Yeni yılla birlikte karla buluşan termal otellerde soğuk hava ve kara aldırmayan vatandaşlar termal havuzların keyfini çıkarıyor. Soğuk hava ve kara rağmen termal havuzlarda yüzerek stres atan vatandaşlar zaman zaman da havuz kenarındaki karları vücutlarına sürerek iki keyfi bir arada yaşıyor.'FARKLI BİR DENEYİM OLDU'Antalya'da yaşayan ve denizle büyüyen yaşındaki Burhan Şakir Akpınar (16) termal suda yüzmenin kendisi için farklı bir deneyim olduğunu söyledi. Akpınar, "Ben Antalya'dan tatil için Afyonkarahisar'a ailemle geldim. Denizde çok yüzdüm ama termal havuzda ilk kez yüzüyorum. Benim için farklı bir deneyim oldu çünkü dışarıda karla oynuyoruz sonra havuza girip yüzüyoruz. Çok güzel ve keyifli oluyor" dedi.'MÜKEMMEL BİR HAVUZ KEYFİ YAPIYORUZ'Termal tatil için Rize'den gelen Ercan Doğan (48), termal keyfinin ayrı bir güzellik olduğunu söyledi. Doğan, "Böyle bir kar ortamında, böylesine sıcak ve mükemmel bir havuz keyfi yapıyoruz. Herkese de bu keyfi tavsiye ederim. Güzel ve keyifli bir ortamda güzel zaman geçirdik" diye konuştu.'YAKLAŞIK 20 YILDIR GELİYORUZ'Bursa'dan tatil için Afyonkarahisar'a gelen emekli öğretmen Erol Bingöl (67), torunuyla karda termal keyfi yaptığını, çok güzel bir havanın ve lokasyonun olduğunu kaydetti. Bingöl, "Biz daha önce de termalden faydalanmak için gelmiştik ancak bu kez kar yağmış olması bize de farklı bir deneyim yaşattı. Torunum da çok mutlu burada termal keyfi yaşamaktan. Böyle bir ortamı her zaman yakalamak zor. Yaklaşık 20 yıldır geliyoruz ve her zaman güzel burası ancak kar altında termal keyfi ayrı bir güzellik" dedi.