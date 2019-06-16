Afyonkarahisar'daki trafik kazası güvenlik kamerasında

Afyonkarahisar'da yağış dolayısıyla kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Merkeze bağlı Çayırbağ
beldesinde, Ş.A. yönetimindeki 06 AC 2993 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, orta refüjdeki ağaçlara ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra durabildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Ö.A. yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis
ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.
Görüntülerde, yoldan savrulan otomobilin ağaçlara ve aydınlatma direğine çarptığı görülüyor.
Lastiği çıkan otomobilden inen yaralıların yere düşmesi ve çevreden koşan vatandaşların yardım etmesi de görüntülerde yer alıyor.