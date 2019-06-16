16.06.2019 14:52
Haberler»Güncel » Haber

Afyonkarahisar'daki trafik kazası güvenlik kamerasında

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da yağış dolayısıyla kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Afyonkarahisar'da yağış dolayısıyla kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Merkeze bağlı Çayırbağ beldesinde, Ş.A. yönetimindeki 06 AC 2993 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, orta refüjdeki ağaçlara ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra durabildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Ö.A. yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.
Görüntülerde, yoldan savrulan otomobilin ağaçlara ve aydınlatma direğine çarptığı görülüyor.
Lastiği çıkan otomobilden inen yaralıların yere düşmesi ve çevreden koşan vatandaşların yardım etmesi de görüntülerde yer alıyor.
Kaynak: AA
Çayırbağ, Afyon, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:01 Yılanların dansı görüntülendi
15:01 Seyyar Ozan Kamberi'den türkülerle babalar günü kutlaması
15:00 Babalar Günü'nde mezarlıklarda anlamlı ziyaret
15:00 Şırnak'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden biri turuncu, diğeri gri kategoride
15:00 Kamışlı'daki yangın Nusaybin itfaiyesini alarma geçirdi
15:00 O teröristlerden biri turuncu, diğeri gri kategoride
15:00 Sivas'ta yıldırım isabet eden ev ve depo yandı