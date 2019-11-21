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Afyonkarahisar'daki yılkı atları doğal ortamında görüntülendi

Afyonkarahisar'daki yılkı atları doğal ortamında görüntülendiAfyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Kumalar Dağı'nda ortaya çıkan yılkı atları, doğal ortamlarında görüntülendi.

21.11.2019 14:59 | Son Güncelleme: 21.11.2019 15:05
Afyonkarahisar'daki yılkı atları doğal ortamında görüntülendi
Afyonkarahisar'ın ilçesine bağlı Kumalar Dağı'nda ortaya çıkan yılkı atları, doğal ortamlarında görüntülendi.
Kumalar Dağı, doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline gelmeye başladı. Bu bölgeyi ilgi çekici hale getiren ise hem doğal güzellikleri hem de yaylada yaşayan yüzlerce yılkı atı oldu. Önceki günlerde fotoğraf çekmek için Kumalar Dağı'na giden doğa fotoğrafçısı Hakan Yılmaz'ın karşısına bir anda yılkı atları çıktı. Sürüler halinde gezen yılkı atlarını karşısında gören Yılmaz, fotoğraf makinesini çıkartarak bu anları ölümsüzleştirdi. Yılkı atlarını fotoğraflayan Yılmaz, drone kamera ile de atların görüntüsünü kaydetti.
Afyonkarahisar'ın doğa ve fotoğraf tutkunları tarafından mutlaka keşfedilmesi gerektiğinin altını çizen doğa fotoğrafçısı Hakan Yılmaz, şöyle dedi
Fotoğraf çekmek için Kumalar bölgesine gittiğimde bir anda karşımda yüzlerce yılkı atını gördüm. Gördüğüm manzara beni gerçekten büyüledi. Doğanın ortasında yüzlerce yılkı atı sanki doğanın onlara sunduğu özgürlükle dans edercesine karşımda koşturuyorlardı. İnanılmaz bir manzaraydı. Hatta bazılarının bana poz verdiklerini bile düşündüm. Hemen fotoğraf makinemi çıkartıp, bu anları ölümsüzleştirdim. Şunu söylemem gerekiyor. Afyonkarahisar, doğa tutkunlarının mutlaka keşfetmesi gereken bir yer. Kumalar bölgesi keşfedilmeyi bekleyen bakir bölgelerimizden sadece biri. Fotoğrafı ve doğayı sevenler için burada sayısız mekan var. Frig Vadisi, Eber Gölü, Akdağ Tabiat Parkı, Sultandağları, Karamık Gölü ve daha pek çok yer gelen herkesi büyüleyecektir.
Afyonkarahisar'daki yılkı atları doğal ortamında görüntülendi

Şuhut, Afyon, Güncel

Kaynak: DHA


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