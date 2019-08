Afyonkarahisar'dan büyükşehirlere 78 bin kurbanlık gönderildi

Türkiye'nin önemli hayvan üretim merkezleri arasında yer alan Afyonkarahisar'dan başta İstanbul olmak üzere, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerdeki kurban pazarlarına 78 bin 200 küçük ve büyükbaş hayvan gönderildi.Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin hayvancılık alanında en önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu belirterek, besicilerin yaklaşık bir aydır büyükşehirlere kurbanlık hayvan sevkiyatı yaptığını bildirdi."Kurbanlık konusunda başta İstanbul olmak üzere, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlere yetiştiricilerimizin canlı hayvan sevkiyatları sürüyor. Bugün itibarıyla şehrimizden 3 bin 200 büyükbaş, 75 bin de küçükbaş hayvan sevkiyatı yapılmış durumda." ifadelerini kullanan Acar, kurbanlık hayvan nakillerinde sıkı denetim ve sağlık kontrolleri yapıldığını vurguladı.Acar, "Pazarlardan kurbanlık alacak vatandaşlarımız, hayvanların küpeli olmasına dikkat etmelidir. Çünkü, küpeli olan hayvanlar sevkiyatta, veterinerlerce sağlık kontrollerinden geçiriliyor. Dolayısıyla sevkiyat yapılan kurbanlıklar sağlıklı hayvanlardır. Küpesiz hayvanlarda illegal yollardan pazarlara getiriliyor. O hayvanların da sağlık kontrolleri bulunmuyor." diye konuştu.Afyonkarahisar Kırmızı Et Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yavuz da büyükşehirlerin et konusunda öncelikli tercihinin Afyonkarahisar olduğuna dikkati çekti.İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara'nın et ihtiyacının yaklaşık yüzde 60'ının kentlerinden karşılandığını söyleyen Yavuz, "Kurbanlık alıp kesecek vatandaşlarımıza, Afyon'da yetişmiş hayvanları tercih etmeleri tavsiyemizdir. Yiyecekleri etin lezzeti ve tadı konusunda da güzel bir bayram geçireceklerdir." ifadelerini kullandı.