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Afyonkarahisar'dan İdlib'e 2 tır yardım malzemesi gönderildi

Afyonkarahisar'da İHH öncülüğünde, Suriye'nin İdlip kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardım malzemelerinin yüklendiği 2 tır Suriye'ye uğurlandı.

05.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:08Afyonkarahisar'dan İdlib'e 2 tır yardım malzemesi gönderildi
Afyonkarahisar'da İHH öncülüğünde, 'nin İdlip kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardım malzemelerinin yüklendiği 2 tır Suriye'ye uğurlandı.
Tren garı önündeki alanda düzenlenen törende konuşan İHH Afyonkarahisar İl Temsilcisi Ahmet Ertürk, Suriye'deki iç savaşın 10 yıldır devam ettiğini söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yardım çağrısına kayıtsız kalmadıklarını dile getiren Ertürk, şunları kaydetti:
"Afyonkarahisar İHH gönüllüleri olarak biz de bu çağrıya ses verdik. Mazlum kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bildirmek amacıyla yaklaşık 2 tırdan oluşan insani yardım malzemesini Reyhanlı'ya gönderiyoruz. İnşallah, Suriye'deki savaş bir an önce biter. Bu gönderdiğimiz yardım tırları da son olur. Katkı ve desteklerinden dolayı bütün Afyonkarahisarlı kardeşlerimize teşekkür ediyoruz."
Konuşmanın ardından ranza, yatak, battaniye, giyecek, un ve muhtelif gıdalardan oluşan yardım malzemelerini taşıyan 2 tır, Suriye'ye gönderildi.

Suriye, Afyon, İHH, Güncel

Kaynak: AA

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