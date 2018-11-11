Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

AFYONKARAHİSAR (AA) – Dazkırı
Kaymakamı Mehmet Soylu
, Hırka köyünü ziyaret etti.
Köy kıraathanesinde muhtar ve köy halkıyla buluşan Soylu, vatandaşların dile getirdiği sorunların görüşülerek kısa sürede çözüleceğini, eksikliklerin giderilmesi için ise gerekli talimatları verdiğini birlik ve beraberlik içerisinde hizmet edeceklerini söyledi. Dinar
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden seminer
Dinar Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından haklarında denetimli serbestlik kararı verilen 60 yükümlüye "Tarihteki Önemli Şahsiyetlerin Hayatı " konulu seminer verildi. Dinar Belediyesi
Toplantı Salonu'nda Dinar Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi
'nde görev yapan tarih öğretmeni Mehmet Salık, tarafından verilen ve yaklaşık 1 saat süren seminerde, katılımcılara tarihteki önemli şahsiyetlerin hayatından kesitler sunuldu.
Seminer yükümlülerin sorularına cevap verilerek sona erdirildi.
Dinar,Mehmet Soylu,Dazkırı
11 Kasım 2018 Pazar 16:16