Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Dinar
Mal Müdürlüğü tarafından harcama birimlerine yönelik mali mevzuatla ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakamlık
toplantı salonunda Dinar Mal Müdürü Aynur Telli'nin sunumuyla başlayan bilgilendirme toplantısında, kamu kaynaklarının daha doğru ve daha etkin kullanılması gerektiği ve kamuda tasarruf döneminin başladığı belirtildi.
Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya
ise, tasarruf dönemi için bilgilendirme toplantılarının yürütülen işlemler için faydalı olduğunu kaydetti. Başmakçı
ilçesinde okul yararına kermes
Başmakçı ilçesinde Habibe Eren Anaokulu öğretmenleri ve velilerin işbirliğiyle okul yararına kermes düzenlendi.
Başmakçı Belediyesi Kız Öğrenci Yurdunun altında bulunan boş bir dükkanda okul ihtiyaçlarını karşılamak için açılan kermesi Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan
Gönüllü ziyaret etti.
Okul idaresi, öğretmenler, okul aile birliği ve öğrenci velilerinin hazırlamış olduğu yöresel yemekler, içecekler, tatlılar taze bir şekilde servis edildi. Cüzi fiyatlarla ürünleri alan katılımcılar, okul ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunmanın da mutluluğunu yaşadı.
Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü
, eğitim ve öğretime destek vermenin çok mutluluk verici olduğunu, çocukların en iyi şekilde yetişmesi adına gereken neyse yapılacağını söyledi.
Kaymakamlık,Başmakçı,Dinar
11 Kasım 2018 Pazar 16:24