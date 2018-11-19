Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

19 Kasım 2018 Pazartesi 13:48



19 Kasım 2018 Pazartesi 13:48

Dazkırı İlçe Kaymakamı Gökay İçen, ilçeye bağlı köyleri ziyarete devam ediyor.Sırasıyla Kızılören, Hasandede, Çiftlik ve Darıcılar köylerini ziyaret ederek muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelen İçen, köylerin ve vatandaşların sorunlarını dinledi.Kaymakam İçen, ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, ilçedeki köylerde zaman mefumu olmaksızın bir araya geldiklerini belirterek, "Köylerimizdeki vatandaşlarımızın dertlerini, sorunlarını dinlemek bizim görevimiz. Kaymakamlığımız tarafından yapılması gereken işleri proje halinde hazırlayıp gerçekleşmesini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.- Dazkırı'dan Çanakkale'ye kültür gezisiDazkırı Belediyesi tarafından organize edilen gezileri, Çanakkale'den başladı.Geziye katılan 88 kadın Çanakkale'de Gelibolu, Kilitbahir Kalesi, Sarıkule, Namazgah Tabyaları, Seyit Onbaşı Heykeli ve Havuzlar Şehitliğini ziyaret etti.Çanakkale'de rehber eşliğinde Kurtuluş Savaşı Destanı'nın yazıldığı yerleri gezen kadınlar, Dazkırı Belediyesine teşekkür etti.Belediye Başkanı İsmail Taylan, yaptığı açıklamada, kültür gezilerinin ilerleyen günlerde de devam edeceğini belirterek, gezinin hemşehrilerinin Kurtuluş Savaşı'nın nasıl kazanıldığını yerinde görmeleri için çok iyi bir etkinlik olduğunu belirtti.Seydiler Belediyesi itfaiye aracı hibe edildiTürkiye Belediyeler Birliği tarafından İscehisar'ın Seydiler Belde Belediyesine itfaiye aracı hibe edildi.Hibe edilen araçla ilgili açıklamada bulunan Seydiler Belediye Başkanı İbrahim Akkaya, beldeye kazandırdıkları araçtan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, Türkiye Belediyeler Birliğine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.