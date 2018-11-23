23 Kasım 2018, 10:26
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Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Afyonkarahisar

Başmakçı Belediyesi tarafından fidan dikimi yapıldı.

Başmakçı Belediyesi tarafından fidan dikimi yapıldı.

Başmakçı'da belediye tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler ve ilçe protokolünce ilçenin çeşitli noktalarında fidan dikimi yapıldı.

Fidan dikimine, Başmakçı Kaymakamı Mehmet Soylu, Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Elaziz, MHP İlçe Başkanı Abdurrahman Tezcan da katıldı.

Başmakçı Belediye Başkanı Gönüllü, ağaçlandırma çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirterek, Başmakçı'nın daha yeşil ve doğası güzel olması adına belediye olarak her şeyi yapacaklarını söyledi.

İl Genel Meclisi Dinar'da toplandı

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi, kasım ayı 14. birleşim toplantısını Dinar'da yaptı.

Dinar Meslek Yüksekokulu (MYO) Konferans Salonunda, Salih Sel başkanlığında toplanan Afyonkarahisar İl Genel Meclisinde gündem maddeleri ele alındı.

Meclis toplantısına Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya ve Belediye Başkanı Saffet Acar da konuk oldu.

Kaymakam Kapankaya, ilçede ihtiyaç duyulan yatırımları birlik ve beraberlik içerisinde yapacaklarını belirtti.

Belediye Başkanı Acar da meclis üyelerini Dinar'da konuk etmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Mehmet Soylu,Dinar,Afyonkarahisar,Başmakçı
23 Kasım 2018 Cuma 10:26