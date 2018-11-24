Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

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Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bağırkan, ilçedeki iki emekli öğretmene tüm öğretmenler adına şükran plaketi verdi.
Öğretmenleri sadece 24 Kasım'da değil diğer günlerde de hatırladıklarını aktaran Bağırkan, yaptığı açıklamada, "Bizleri yetiştiren öğretmenlerimize her zaman saygılı ve sevgili davranacağız. Ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün onların günü, bütün öğretmenlerimizin günlerini kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Plaketleri alan emekli öğretmenler Hüseyin Çetinkaya
ve Mustafa Akın
, DTSO yönetimine teşekkür etti.
AK Parti İlçe Başkanı Saylık'ın hastane ziyareti
AK Parti Sandıklı
İlçe Başkanı Ahmet Mahmut
Saylık, Sandıklı Devlet Hastanesi
yönetimini ziyaret ederek, hastane çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Ziyaret sonrası konuşan Saylık, Sandıklı Devlet Hastanesi Başhekim Hazım Bozca ile doktorlara yapmış oldukları özverili ve titiz çalışmalardan dolayı teşekkür etti.
Dinar
24 Kasım 2018 Cumartesi 20:19