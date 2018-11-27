Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

27 Kasım 2018 Salı 11:02



27 Kasım 2018 Salı 11:02

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin kasım ayı denetimlerinde 28 kişinin silah ruhsatının iptal edildiği bildirildi.Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasım ayı içinde düğün, nişan, asker eğlencesi gibi toplum merasimlerde yaptığı arama, kontrol ve drone uygulamalarında silahla ateş etme olaylarına karıştığı tespit edilen 28 kişinin silah ruhsatlarını iptal ederek cezai işlem uyguladı.3 Aralık Dünya Engelliler GünüAfyonkarahisarda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, 7 engelli sivil toplum kuruluşunun desteğiyle Türk Sanat Müziği konseri ve kermes düzenlenecek.Fen Lisesine ait salonda düzenlenecek konserde dernek üyeleri sahne alacak. Karahisar Kalesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği öncülüğünde düzenlenecek konser ve kermesten elde edilecek gelirler, ihtiyaç sahibi engelli ailelere verilecek.Dernek Başkanı Hakan Erdoğan, yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren 7 engelli STK'yla birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiklerini söyledi.Konser ve kermes programını hafta sonu düzenleyeceklerini aktaran Erdoğan, Afyonkarahisar halkını etkinliğe davet etti.